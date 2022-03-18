Путінські пропагандисти не показали прапори України в Лондоні під час феєрії Ярмоленка (відео)

Російський "Матч-ТБ" спробував приховати тотальну підтримку українця під час голу Андрія Ярмоленка в Лізі Європи

Хлопець із хот-догом заміняв росіянам український прапор

Учора в Лізі Європи відбулися матчі-відповіді 1/8 фіналу. В одному з них героєм став українець Андрій Ярмоленко, який допоміг Вест Гему пройти Севілью.

Українець з'явився на полі на 88-й хвилині та відіграв весь екстратайм (основний час двох поєдинків завершився перемогою господарів з рахунком 1:0). На 112-й хвилині Андрій першим зреагував на добиванні, підловивши кіпера Севільї на невдалому відбиванні м'яча.

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Ярмоленко масово підтримували на стадіоні, вивішували українські прапори на знак солідарності з нашою країною під час агресії Росії. Щоправда, у самій РФ цього не побачили, адже прапор України діє на зомбі, наче червона ганчірка на бика.

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Офіційний транслятор єврокубків у Росії "Матч-ТВ" не показав глядачам кадри із символікою України на Олімпійському стадіоні в Лондоні, замінивши відеоряд на сторонні кадри. Фішкою такої пропаганди став хлопець, що їсть хот-дог, якого спішно виводили в ефір, щойно на екрані з'являвся синьо-жовтий прапор.

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Нагадаємо, що з 24 лютого армія Путіна веде війну проти України. Під виглядом "спецоперації" фашисти обстрілюють наші міста та знищують мирне населення, зокрема й дітей.

Зазначимо, що у 1/4 фіналу Вест Гем Андрія Ярмоленка битиметься з Ліоном. Також на цій стадії зіграє Аталанта Руслана Малиновського. Бергамаски протистоятимуть Лейпцигу.