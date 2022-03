Результати жеребкування 1/4 Ліги Європи: суперники команд Ярмоленка та Маліновського

У п'ятницю, 18 березня, у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування чвертьфіналів та півфіналів Ліги Європи-2021/22.

Читайте також: Результати жеребкування 1/4 Ліги чемпіонів: команда Зінченка зіграє з Атлетіко

Продовжують свої виступи в Лізі Європи два українські футболісти – Андрій Ярмоленко та Руслан Маліновський.

У чвертьфіналі ЛЕ Вест Гем, у якому виступає Ярмоленко, зіграє проти французького Ліона. Аталанта Руслана Маліновського боротиметься за вихід у півфінал із німецьким Лейпцигом.

What a draw!



Which game are you looking forward to most? #UELdraw pic.twitter.com/fVdgbRvHOH