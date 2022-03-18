Результати жеребкування 1/4 Ліги Європи: суперники команд Ярмоленка та Маліновського

Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи сезону 2021/22. Своїх суперників дізналися вісім команд, які продовжують виступи у другому за рейтингом європейському турнірі

Гол Андрія Ярмоленка вивів Вест Хем до 1/4 Ліги Європи / Фото: Reuters

У п'ятницю, 18 березня, у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування чвертьфіналів та півфіналів Ліги Європи-2021/22.

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Продовжують свої виступи в Лізі Європи два українські футболісти – Андрій Ярмоленко та Руслан Маліновський.

У чвертьфіналі ЛЕ Вест Гем, у якому виступає Ярмоленко, зіграє проти французького Ліона. Аталанта Руслана Маліновського боротиметься за вихід у півфінал із німецьким Лейпцигом.

What a draw!



Which game are you looking forward to most? #UELdraw pic.twitter.com/fVdgbRvHOH - UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 18, 2022

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Пари 1/4 фіналу

РБ Лейпциг (Німеччина) – Аталанта (Італія)

Айнтрахт (Німеччина) – Барселона (Іспанія)

Вест Гем (Англія) – Ліон (Франція)

Брага (Португалія) – Рейнджерс (Шотландія)

Перші матчі: 7 квітня

Матчі у відповідь: 14 квітня

1/2 фіналу

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РБ Лейпциг/Аталанта – Брага/Рейнджерс

Вест Гем/Ліон – Айнтрахт/Барселона

Перші матчі: 28 квітня

Матчі у відповідь: 5 травня

Фінал Ліги Європи пройде 18 травня в іспанській Севільї на арені "Рамон Санчес Пісхуан".