Результати жеребкування 1/4 Ліги Європи: суперники команд Ярмоленка та Маліновського

У п'ятницю, 18 березня, у штаб-квартирі УЄФА в Ньоні відбулося жеребкування чвертьфіналів та півфіналів Ліги Європи-2021/22.
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Продовжують свої виступи в Лізі Європи два українські футболісти – Андрій Ярмоленко та Руслан Маліновський.
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У чвертьфіналі ЛЕ Вест Гем, у якому виступає Ярмоленко, зіграє проти французького Ліона. Аталанта Руслана Маліновського боротиметься за вихід у півфінал із німецьким Лейпцигом.
What a draw!- UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 18, 2022
Which game are you looking forward to most? #UELdraw pic.twitter.com/fVdgbRvHOH
Пари 1/4 фіналу
- РБ Лейпциг (Німеччина) – Аталанта (Італія)
- Айнтрахт (Німеччина) – Барселона (Іспанія)
- Вест Гем (Англія) – Ліон (Франція)
- Брага (Португалія) – Рейнджерс (Шотландія)
Перші матчі: 7 квітня
Матчі у відповідь: 14 квітня
1/2 фіналу
- РБ Лейпциг/Аталанта – Брага/Рейнджерс
- Вест Гем/Ліон – Айнтрахт/Барселона
Перші матчі: 28 квітня
Матчі у відповідь: 5 травня
Фінал Ліги Європи пройде 18 травня в іспанській Севільї на арені "Рамон Санчес Пісхуан".