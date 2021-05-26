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Пробіжить 630 км по льоду озера Байкал! Небезпечна ідея поліцейського з Італії

Олена Павлова Олена Павлова
26 травня, 19:52
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Бігун Паоло Вентурини любить змагатися в екстремальних умовах і збирається привернути увагу до проблем екології й охорони навколишнього середовища
Паоло Вентуріні задумав небезпечний проект
Паоло Вентуріні задумав небезпечний проект / Фото: Facebook

Колишній італійський поліцейський, ультрамарафонець Паоло Вентуріні наступної зими збирається влаштувати забіг на 630 км по замерзлому озеру Байкал. Раніше ми розповідали про страшну смерть 21 бігуна під час марафону в Китаї.

Спортсмен-екстремал хоче привернути увагу до проблем екології і охорони навколишнього середовища.

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"Вибір озера Байкал стався наступного дня після мого забігу у 2019 році в Республіці Саха. Говорячи про Байкал, ми говоримо про найбільші в світі запаси питної води, не беручи до уваги полюси. І я вирішив зосередити увагу на цьому місці, оскільки через зміни клімату в недалекому майбутньому Байкал може більше ніколи не замерзнути, що піддає ризику не тільки саме озеро, а й всю планету", – цитують Вентуріні Известия.

На цей момент Вентуріні взяв участь у понад 20 ультрамарафонах, а також пробіг на полюсі холоду в Якутії понад 39 кілометрів при 52 градусах морозу.

Раніше ми також писали, що іспанець пробіг 42 км під чужим ім'ям і встановив рекорд Гондурасу.

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