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Пробежит 630 км по льду озера Байкал! Опасная идея полицейского из Италии

Елена Павлова Елена Павлова
26 мая, 19:52
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Бегун Паоло Вентурини любит соревноваться в экстремальных условиях и собирается привлечь внимание к проблемам экологии и охраны окружающей среды
Паоло Вентурини задумал опасный проект
Паоло Вентурини задумал опасный проект / Фото: Facebook

Бывший итальянский полицейский, ультрамарафонец Паоло Вентурини следующей зимой собирается устроить забег на 630 км по замерзшему озеру Байкал. Ранее мы рассказывали про страшную смерть 21 бегуна во время марафона в Китае.

Спортсмен-экстремал хочет привлечь внимание к проблемам экологии и охраны окружающей среды.

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"Выбор озера Байкал произошел на следующий день после моего забега в 2019 году в Республике Саха. Говоря о Байкале, мы говорим о самых крупных в мире запасах питьевой воды, не принимая во внимания полюса. И я решил сосредоточить внимание на этом месте, поскольку из-за изменения климата в недалеком будущем Байкал может больше никогда не замерзнуть, что подвергает риску не только само озеро, но и всю планету", – цитируют Вентурини Известия.

На данный момент Вентурини принял участие более чем в 20 ультрамарафонах, а также пробежал на полюсе холода в Якутии более 39 километров при 52 градусах мороза.

Ранее мы также писали, что испанец бежал 42 км под чужим именем и установил рекорд Гондураса.

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