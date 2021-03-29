Іспанець біг 42 км під чужим ім'ям і встановив рекорд Гондурасу

Виявилося, що це не шахрайство, а в усьому винні організатори

Іспанець Каміло Алонсо Сантьяго пробіг минулої неділі дрезденський марафон під чужим номером – гондурасця Івана Зарко – і фінішував сьомим. І все б нічого, але його час 2 години 17 хвилин 46 секунд у ту ж мить же було зареєстровано як новий національний рекорд Гондурасу.

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Гондураська федерація легкої атлетики навіть встигла викласти пост з поздоровленням в соціальних мережах: "Спортсмен Іван Зарко знову увійшов в історію, побивши рекорд марафону, який раніше належав Кловісу Моралесу. Новий час – 2 години 17 хвилин 46 секунд, встановленний у Дрездені".

/ Фото: Pixabay

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Однак журналісти іспанського журналу Corredor уважно вивчили відео з марафону та з упевненістю заявили: "Чоловік під аналізованим номером – Каміло Сантьяго, а не Зарко. Крім того, сам Сантьяго минулої п'ятниці опублікував активність в Strava, додатку, що відстежує забіги спортсменів, з німецького міста".

Джерело, близьке до марафонця, пояснило помилку так:

"Каміло сказав мені, що в кінці розминки його номер зник. Він пішов поговорити з організаторами, щоб розповісти їм про те, що трапилося і попросити інший номер. Єдине рішення, яке вони йому запропонували, – використовувати номер гондурасця, який не з'явився на змаганнях. А пізніше вони змінять його ім'я в комп'ютерній системі, чого, як видно, вони не зробили".

Нагадаємо, що в 2020-м знаменитий Бостонський марафон скасували вперше за 124 роки.

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