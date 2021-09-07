Після роману з наркоторговцем: Клочкова розповіла, чим займається її син

Яна стала найбільш титулованою спортсменкою незалежної України, вигравши чотири золота в плаванні, але її синочок пробує себе в іншому виді спорту

Яна Клочкова і її син / Фото: Instagram

За словами колишньої плавчині Яни Клочкової, її син Олександр досить успішно займається єдиноборствами.

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"Мій син дзюдо займається. В 11 років уже показує непогані результати. Хочемо, щоб він професійно цим займався, а він – поки ні", – наводить слова 39-річної Клочкової Tribuna.com

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Нагадаємо, Яна народила сина від Левана Ростошвілі, але стосунки з грузином у Клочкової не склалися.

"У нього був досить розгульний спосіб життя. Він не готовий був саме до сім'ї, до якихось серйозних стосунків, до дитини", – зізнавалася Яна Клочкова в інтерв'ю каналу "Україна".

"Усе складалося не дуже благополучно. Він сидів у в'язниці. Продавав нелегальні такі речі. Навіть, якщо він з'явиться колись, я не хочу, щоб моя дитина знала такого", – додала Клочкова.

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Раніше ми писали, що що Яну Клочкову, котра на Олімпіадах в Сіднеї-2000 і Афінах-2004 виграла чотири золоті медалі, не покликали на святкування Дня Незалежності України.