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Олімпіада 2020 в Токіо

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Як склалася доля олімпійських чемпіонів з України

Олександр Трикіша, Юрій Гула
27 липня, 00:18
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За роки незалежності Україна завоювала 125 медалей на зимових і літніх Олімпійських іграх, з них 38 – золотих. Як склалася доля наших олімпійських чемпіонів
Як склалася доля олімпійських чемпіонів з України
Як склалася доля олімпійських чемпіонів з України

Першою олімпійською чемпіонкою України стала фігуристка Оксана Баюл на Олімпіаді-1994, яка завоювала медаль в 16-річному віці.

Читайте також: Всі українські результати Олімпіади-2020 в Токіо

А останню на цей момент золоту нагороду нам приніс Олександр Абраменко в змаганнях з фрістайлу на Іграх-2018.

Всього Україна завоювала 117 нагород на літніх Олімпійських іграх і лише вісім – на зимових. При цьому, Абраменко в 2018-му став першим олімпійським чемпіоном-чоловіком.

В тренді

А найтитулованішим олімпійцем України є наша легендарна плавчиня Яна Клочкова, яка брала золото чотири рази.

Яна Клочкова
Яна Клочкова / Фото: Instagram

Повний розклад Олімпіади-2020 є на нашому сайті в спеціальному розділі, де окремо виділені всі медальні старти.

Також на нашому сайті ви можете знайти загальний медальний залік Олімпіади-2020. Таблиця оновлюється після кожної медалі.

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Медальний залік Токіо-2020
#Позиція
Країна
Золото
Срібло
Бронза
Всього
1
flag Японія ЯпоніяJP
8
2
3
13
2
flag США СШАUS
7
3
4
14
3
flag Китай КитайCN
6
5
7
18
4
flag ОКР ОКРROC
4
5
3
12
5
flag Велика Британія Велика БританіяGB
3
3
1
7
6
flag Південна Корея Південна КореяKR
3
0
4
7
7
flag Австралія АвстраліяAU
2
1
3
6
8
flag Косово КосовоXK
2
0
0
2
9
flag Італія ІталіяIT
1
4
4
9
10
flag Франція ФранціяFR
1
2
2
5
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1
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$75 млн
2
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$60 млн
3
Даміан Лиллард (баскетбол) Даміан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теніс) Новак Джокович (теніс)
$34,5 млн
5
Рорі Макілрой (гольф) Рорі Макілрой (гольф)
$32 млн
6
Девін Букер (баскетбол) Девін Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеї Нісікорі (теніс) Кеї Нісікорі (теніс)
$30,5 млн
8
Кріс Міддлтон (баскетбол) Кріс Міддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холідей (баскетбол) Джру Холідей (баскетбол)
$23 млн
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Топ-10 кращих боксерів незалежно від вагової категорії
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
4
Еррол Спенс Еррол Спенс
5
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
6
Генадій Головкін Генадій Головкін
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметріус Андраде Деметріус Андраде
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