За роки незалежності Україна завоювала 125 медалей на зимових і літніх Олімпійських іграх, з них 38 – золотих. Як склалася доля наших олімпійських чемпіонів

Як склалася доля олімпійських чемпіонів з України

Першою олімпійською чемпіонкою України стала фігуристка Оксана Баюл на Олімпіаді-1994, яка завоювала медаль в 16-річному віці.

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А останню на цей момент золоту нагороду нам приніс Олександр Абраменко в змаганнях з фрістайлу на Іграх-2018.

Всього Україна завоювала 117 нагород на літніх Олімпійських іграх і лише вісім – на зимових. При цьому, Абраменко в 2018-му став першим олімпійським чемпіоном-чоловіком.

А найтитулованішим олімпійцем України є наша легендарна плавчиня Яна Клочкова, яка брала золото чотири рази.

Яна Клочкова / Фото: Instagram

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