8 сентября 21:45
Чехия --
Украина --
10 сентября 19:30
Александрия --
Ингулец --
11 сентября 14:00
Рух --
Заря --
11 сентября 17:00
Металлист 1925 --
Динамо --
11 сентября 19:30
Шахтер --
Днепр-1 --
12 сентября 14:00
Минай --
Черноморец --
12 сентября 17:00
Колос --
Мариуполь --
12 сентября 19:30
Ворскла --
Десна --
13 сентября 19:30
Верес --
Львов --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня" ⚒ Подземный мир людей и технологий
СЕГОДНЯ Новости спорта Другие новости спорта

После романа с наркоторговцем: Клочкова рассказала, чем занимается ее сын

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
7 сентября, 15:09
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Яна стала самой титулованной спортсменкой независимой Украины, выиграв четыре золота в плавании, но ее сынишка пробует себя в другом виде спорта
Яна Клочкова и ее сын
Яна Клочкова и ее сын / Фото: Instagram

По словам бывшей пловчихи Яны Клочковой, ее сын Александр довольно успешно занимается единоборствами.

Читайте также: Пиарились на Клочковой, а теперь... Беленюк вскипел из-за неприглашения пловчихи на парад

"Мой сын дзюдо занимается. В 11 лет уже показывает неплохие результаты. Хотим, чтобы он профессионально этим занимался, а он – пока нет", – приводит слова 39-летней Клочковой Tribuna.com

Реклама

Напомним, Яна родила сына от Левана Ростошвили, но отношения с грузином у Клочковой не сложились.

"У него достаточно был разгульный образ жизни. Он не готов был именно к семье, к каким-то серьезным отношениям, к ребенку", – признавалась Яна Клочкова в интервью каналу "Украина".

"Все складывалось не очень благополучно. Он сидел в тюрьме. Продавал нелегальные такие вещи. Даже, если он объявится когда-то, я не хочу, чтобы мой ребенок знал такого", – добавила Клочкова.

Реклама

Ранее мы писали, что что Яну Клочкову, на Олимпиадах в Сиднее-2000 и Афинах-2004 выигравшую четыре золотые медали, не позвали на празднование Дня Независимости Украины.

"Не знаю, почему меня не пригласили. Самой интересно. Возможно, какие-то личные обиды. Очень странно", – недоумевает Яна.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News
Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Медальный зачет
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
96
60
51
207
2
flag Великобритания ВеликобританияGB
41
38
45
124
3
flag США СШАUS
37
36
31
104
4
flag ПКР ПКРRPC
36
33
49
118
5
flag Нидерланды НидерландыNL
25
17
17
59
6
flag Украина УкраинаUA
24
47
27
98
7
flag Бразилия БразилияBR
22
20
30
72
8
flag Австралия АвстралияAU
21
29
30
80
9
flag Италия ИталияIT
14
29
26
69
10
flag Азербайджан АзербайджанAZ
14
1
4
19
Все медали Паралимпиады
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Девушки покера
PokerMatch

Ванесса
Руссо

США
Фото красотки
Опрос
Битва супертяжей
25 сентября
До боя Усик - Джошуа
Новости бокса
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
6
20:2
16
2
Шахтер
6
12:4
13
3
Днепр-1
6
12:6
13
4
Десна
6
9:10
12
5
Ворскла
6
11:5
11
6
Александрия
6
7:5
11
7
Заря
6
12:8
10
8
Верес
6
7:7
8
9
Ингулец
6
8:11
7
10
Рух
6
5:8
7
11
Металлист 1925
6
6:10
6
12
Минай
5
3:5
5
13
Колос
5
2:9
5
14
Черноморец
6
7:16
4
15
Львов
6
4:12
2
16
Мариуполь
6
8:15
1
Показать больше
Пятница, 10 сентября
19:30
Смотри на:
Медальный зачет Токио-2020
#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag США СШАUS
39
41
33
113
2
flag Китай КитайCN
38
32
18
88
3
flag Япония ЯпонияJP
27
14
17
58
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
22
21
22
65
5
flag ОКР ОКРROC
20
28
23
71
6
flag Австралия АвстралияAU
17
7
22
46
7
flag Нидерланды НидерландыNL
10
12
14
36
8
flag Франция ФранцияFR
10
12
11
33
9
flag Германия ГерманияDE
10
11
16
37
10
flag Италия ИталияIT
10
10
20
40
Все медали
Лучшие сборные
Рейтинг ФИФА
1
Бельгия Бельгия
1822
2
Бразилия Бразилия
1798
3
Франция Франция
1762
4
Англия Англия
1753
5
Италия Италия
1745
6
Аргентина Аргентина
1714
7
Испания Испания
1680
8
Португалия Португалия
1662
9
Мексика Мексика
1658
10
США США
1648
Какое место у Украины
Покер - это спорт!
Новости покера
Рейтинг
Топ-10 лучших боксеров вне зависимости от весовой категории
1
Сауль Альварес Сауль Альварес
2
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
3
Тайсон Фьюри Тайсон Фьюри
4
Эррол Спенс Эррол Спенс
5
Энтони Джошуа Энтони Джошуа
6
Геннадий Головкин Геннадий Головкин
7
Джермалл Чарло Джермалл Чарло
8
Оскар Вальдес Оскар Вальдес
9
Деметриус Андраде Деметриус Андраде
10
Наоя Иноуэ Наоя Иноуэ
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять