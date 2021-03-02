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Зупинити кохання під час пандемії: чемпіонці світу заборонили цілуватися з бойфрендом

2 березня, 23:32

Олена Павлова Олена Павлова

Майя не повинна наближатися до коханого з США під час чемпіонату в Німеччині

Пристрасті на чемпіонаті світу з лижних видів спорту киплять не тільки на трасі, але і за її межами. Так, коментатор з Росії образив батька фінського лижникаі отримав відповідь. А тепер чемпіонці світу в командному спринті шведці Майї Дальквіст заборонили цілуватися з її хлопцем – американським лижником Кевіном Болджером.

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Майя Дальквіст і Кевін Болджер

Майя Дальквіст і Кевін Болджер / Фото: Reuters

У ЗМІ потрапили фотографії і відео, на яких Майя цілується з Болджером на трасах чемпіонату світу. Дальквіст нічого не залишалося, як підтвердити їхні стосунки. Після чого, як повідомляє Aftonbladet, в справу вирішила втрутитися шведська лижна асоціація. Вона заборонила спортсменці поцілунки з американцем до кінця турніру.

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Рішення розлучити пару озвучив спортивний директор збірної Швеції Андерс Бістрем:

"Любов складно зупинити навіть під час пандемії. Ми сказали, що вони можуть зустрічатися поза готелем, але бажано, щоб вони не підходили так близько один до одного. Вони вже проходили тестування після зустрічей, і всі здорові, але тепер ми сказали, що не хочемо більше бачити цього. Розуміємо, що вони хочуть зустрічатися. Але все ж вони повинні намагатися триматися подалі один від одного"

Але мучитися закоханим залишилося не так вже й довго – чемпіонат світу в німецькому Оберсдорфі завершиться вже 7 березня.

Ми також писали, що іранський лижник зробив всіх на ЧС, просто зрізавши трасу.

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