Остановить любовь во время пандемии: чемпионке мира запретили целоваться с бойфрендом

Майя не должна близко подходить к любимому из США во время чемпионата в Германии

Страсти на чемпионате мира по лыжным видам спорта кипят не только на трассе, но и за ее пределами. Так, комментатор из России оскорбил отца финского лыжникаи получил ответ. А теперь чемпионке мира в командном спринте шведке Майе Дальквист запретили целоваться с ее парнем – американским лыжником Кевином Болджером.

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Майя Дальквист и Кевин Болджер / Фото: Reuters

В СМИ попали фотографии и видео, на которых Майя целуется с Болджером на трассах чемпионата мира. Дальквист ничего не оставалось, как подтвердить их отношения. После чего, как сообщает Aftonbladet, в дело решила вмешаться шведская лыжная ассоциация. Она запретила спортсменке поцелуи с американцем до конца турнира.

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Решение разлучить пару озвучил спортивный директор сборной Швеции Андерс Бистрем:

"Любовь сложно остановить даже во время пандемии. Мы сказали, что они могут встречаться вне отеля, но желательно, чтобы они не подходили так близко друг к другу. Они уже проходили тестирование после встреч, и все здоровы, но теперь мы сказали, что не хотим больше видеть этого. Понимаем, что они хотят встречаться. Но все же они должны стараться держаться подальше друг от друга"

Но мучиться влюбленным осталось не так уж и долго – чемпионат мира в немецком Оберсдорфе завершиться уже 7 марта.

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