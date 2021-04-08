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Вони навмисне кашляють на нас! Спортсмен поскаржився на коронавірусний расизм

8 квітня, 15:35

Олег Люлька Олег Люлька

Кореєць Лі Ю Сек – про жахи свого життя в США

Південнокорейський кіберспортсмен, гравець в Overwatch Лі Ю Сек на прізвисько "Безстрашний" поскаржився на расизм щодо його команди Dallas Fuel в США. Американці плутають його і товаришів по команді з китайцями, звинувачуючи в поширенні COVID-19.

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Лі Ю Сек, якого цитує IGN, назвав життя азіатів в Америці "жахливим".

"Це справді серйозно. Гадаю, корейці, які живуть за кордоном, мають бути обережними, расизм тут неймовірний. Люди продовжують переслідувати нас. Я вперше стикаюся з таким расизмом, – розповів кіберспортсмен. – У США до мене і моїх партнерів часто підходили люди без масок, щоб покашляти на нас. Деякі зовсім називали нас "бісовими китайцями"

Лі Ю Сек

Лі Ю Сек

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Щоб уникнути расистських нападів, гравець почав носити командну форму навіть у повсякденному житті. "Якщо на мені моя кофта, мабуть, вони розуміють, що ми частина якоїсь команди, і не турбують нас так дошкульно. Але якщо на мені повсякденний одяг, вони підбігають і починають знущатися", – сказав "Безстрашний".

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США расизм спортсмен кіберспорт COVID-19
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