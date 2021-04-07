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Як Європа могла впасти так низько? Тренера вигнали за слова про гмосексуалістів і мігрантів

7 квітня, 21:25

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Жолта Петрі запропонував жити національними цінностями

Берлінська Герта звільнила тренера воротарів Жолта Петрі за гомофобні висловлювання і критику міграційної політики в Європі. Раніше зірку американського футболу вигнали з команди за гомофобію.

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Спершу Петрі засудив в інтерв'ю співвітчизника з Лейпцига – угорського голкіпера Петера Гулачі, який висловив підтримку меншинам. "Не знаю, що змушує його виступати за гомосексуалів, транссексуалів та інших людей різних гендерів. Йому варто сконцентруватися на спорті, а не на соціально-політичних коментарях", – заявив Петрі.

"Не розумію, як Європа могла впасти так низько, – цитує його слова Goal.com. – Міграційна політика – відображення морального падіння. Європа – християнська частина світу. Давайте жити національними цінностями, які ми засвоїли за ці роки. Ліберали створюють скандал з будь-якої думки, яка відрізняється від їхніх поглядів. А коли ти не підтримуєш міграцію, тому що злочинці наповнили континент, вони звинуватять тебе в расизмі".

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Відповідь Герти був блискавичною: "Різноманітність і толерантність – наші цінності, які ми просуваємо. Слова Петрі не відповідають їм. Тому ми дякуємо йому за роботу і бажаємо всього найкращого в майбутньому".

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Петрі закінчив спортивну кар'єру в 2004 році. Виступав за Гент, Фейеноорд, Айнтрахт та інші клуби. За збірну Угорщини провів 38 матчів. Зокрема, в 1992 році виходив на поле проти України (2:1).

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расизм воротар гомофобія Герта

Джерело: Eurosport

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