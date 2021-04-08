Они специально кашляют на нас! Спортсмен пожаловался на коронавирусный расизм

Южнокорейский киберспортсмен, игрок в Overwatch Ли Ю Сек по прозвищу "Бесстрашный" пожаловался на расизм по отношению к его команде Dallas Fuel в США. Американцы путают его и товарищей по команде с китайцами, обвиняя в распространении COVID-19.

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Ли Ю Сек, которого цитирует IGN, назвал жизнь азиатов в Америке "ужасной".

"Это действительно серьезно. Я думаю, корейцы, живущие за границей, должны быть осторожными, расизм здесь невероятный. Люди продолжают преследовать нас. Я впервые сталкиваюсь с таким расизмом, – рассказал киберспортсмен. – В США ко мне и моим партнерам часто подходили люди без масок, чтобы покашлять на нас. Некоторые вовсе называли нас "чертовыми китайцами"

Ли Ю Сек

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Чтобы избежать расистских нападок, игрок стал носить командную форму даже в повседневной жизни. "Если на мне моя кофта, видимо, они понимают, что мы часть какой-то команды, и не беспокоят нас так сильно. Но если на мне повседневная одежда, они подбегают и начинают издеваться", – сказал "Бесстрашный".

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