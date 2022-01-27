Майонез та кетчуп отримали діти за участь у змаганнях у Росії

Як втішні призи юні сноубордисти отримали оригінальні подарунки на змаганнях у Кірові

Подарунки для сноубордистів / Фото: Колаж: Сьогодні

У російському Кірові пройшли змагання молодих сноубордистів. Де учасники отримали надзвичайно оригінальні призи.

Тим, хто не завоював медалі, вручали блокнот і майонез або кетчуп як втішний приз.

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Організатори пояснили, що хто захід спонсорує, той і обирає призи, повідомляє Євроспорт.

Ви здивувалися? Не варто. У Росії ще такі призи бувають. Кілька років тому дивні призи силачам на День міста у Веневі підготував депутат від ЛДПР. Любителі силового екстриму були нагороджені зменшеними копіями надгробних плит, на яких висічено місце, дисципліна і дата.