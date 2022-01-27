Майонез и кетчуп получили дети за участие в соревнованиях в России

В качестве утешительных призов юные сноубордисты получили оригинальные подарки на соревнованиях в Кирове

Подарки для сноубордистов / Фото: Коллаж: Сегодня

В российском Кирове прошли соревнования юных сноубордистов. Где участники получили очень оригинальные призы.

Тем, кто не завоевал медали, вручали блокнот и майонез или кетчуп в качестве утешительного приза.

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Организаторы объяснили, что кто мероприятие спонсирует, тот и выбирает призы, сообщает Евроспорт.

Вы удивились? Не стоит. В России еще не такие призы бывают. Пар лет назад странные призы силачам на День города в Веневе подготовил депутат от ЛДПР. Любители силового экстрима были награждены уменьшенными копиями надгробных плит, на которых было высечено место, дисциплина и дата.