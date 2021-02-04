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Устроила стриптиз, катаясь на сноуборде: бикини не вместило грудь чемпионки мира на морозе

4 февраля, 16:11

Олег Люлька Олег Люлька

Вот это "жара"!

Чемпионка мира по джиу-джитсу Пати Фонтес устроила стриптиз на горнолыжном курорте "Большой медведь" в Калифорнии, прокатившись на сноуборде в бикини, не вмещавшем в полной мере грудь спортсменки.

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30-летняя бразильянка, несмотря на мороз, сняла с себя верхнюю одежду, оставив только штаны. Да и те во время спуска Патрисии едва с нее не спали.

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"Сноубординг в бикини – это восхитительно", – пишут в комментариях фолловеры Пати Фонтес

"Как раз этого видео и не хватало, чтобы взбодриться"

"Если бы я тебя на этом спуске увидел, то, наверное, врезался бы в дерево", – отметил еще один подписчик бразильянки

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Отметим, что Пати Фонтес родилась в бразильском Сальвадоре, а девять лет назад красотка перебралась в Калифорнию. На чемпионатах мира по джиу-джитсу обладательница черного пояса дважды становилась "золотой".

Кстати, накануне в одном бикини прогулялась по снегу Татьяна Коб – украинская чемпионка Европы по боксу.

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стриптиз сноуборд джиу-джитсу WAGs Пати Фонтес

Источник: Сегодня|Спорт

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