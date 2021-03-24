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Снежная лавина накрыла чемпионку мира по сноуборду и ее гида

24 марта, 13:28

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Француженка Жюли Помагальски погибла в Швейцарии

Трагический инцидент произошел накануне в швейцарских Альпах. Знаменитая французская сноубордистка Жюли Помагальски погибла в результате схода лавины. Ей было 40 лет. Вместе с ней смерть унесла и гида Бруно Кутелли, который работал также спасателем.

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О несчастном случаем сообщило издание SkiChrono.

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Представители аварийных служб, которые прибыли на место прохождения лавины, нашли тела двух человек. В этом же районе находились еще двое фрирайдеров, однако их пока не обнаружили.

Помагальски завоевывала "золото" и "серебро" на чемпионатах мира в 1999 и 2003 годах, принимала участие в зимних Олимпийских играх 2002 и 2006 гг. Позже открыла свою лыжную школу на французском курорте Мерибель. НОК Франции уже принес соболезнования семьям погибших.

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Жюли – внучка Жана Помагальски, который изобрел первый подъемник в горах в 1934 году, после чего основал свою компанию по выпуску горного оборудования.

Недавно ушел из жизни воспитанник "Шахтера".

Смотрите сюжет о смерти знаменитого дизайнера Кензо:

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Швейцария смерть сноуборд погибла лавины горы сноубордист
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