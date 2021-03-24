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Снігова лавина накрила чемпіонку світу зі сноуборду і її гіда

24 березня, 13:28

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Француженка Жюлі Помагальські загинула в Швейцарії

Трагічний інцидент стався напередодні в швейцарських Альпах. Знаменита французька сноубордистка Жюлі Помагальські загинула в результаті сходу лавини. Їй було 40 років. Разом з нею смерть забрала і гіда Бруно Кутеллі, який працював також рятувальником.

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Про нещасний випадок повідомило видання SkiChrono.

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Представники аварійних служб, які прибули на місце проходження лавини, знайшли тіла двох людей. У цьому ж районі перебували ще двоє фрирайдерів, однак їх поки не виявили.

Помагальські завойовувала "золото" і "срібло" на чемпіонатах світу в 1999 і 2003 роках, брала участь в зимових Олімпійських іграх 2002 і 2006 рр. Пізніше відкрила свою лижну школу на французькому курорті Мерібель. НОК Франції вже висловив співчуття сім'ям загиблих.

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Жюлі – внучка Жана Помагальські, котрий винайшов перший підйомник у горах в 1934 році, після чого заснував свою компанію з випуску гірничого обладнання.

Нещодавно пішов з життя вихованець "Шахтаря".

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Швейцарія смерть сноуборд загинула лавини гори сноубордист
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