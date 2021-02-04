Влаштувала стриптиз, катаючись на сноуборді: бікіні не вмістило груди чемпіонки світу на морозі

Чемпіонка світу з джиу-джитсу Паті Фонтес влаштувала стриптиз на гірськолижному курорті "Великий ведмідь" в Каліфорнії, покатавшись на сноуборді в бікіні, що не вміщав повною мірою груди спортсменки.

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Тридцятирічна бразилійка, незважаючи на мороз, зняла з себе верхній одяг, залишивши тільки штани. Та й ті під час спуску Патрісії ледве з неї не спали.

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"Сноубординг в бікіні – це чудово", – пишуть в коментарях фоловери Паті Фонтес

"Саме цього відео й не вистачало, щоб збадьоритися"

"Якби я тебе на цьому спуску побачив, то, напевно, врізався б у дерево", – зазначив ще один підписник бразилійки

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Відзначимо, що Паті Фонтес народилася в бразильському Сальвадорі, а дев'ять років тому красуня перебралася до Каліфорнії. На чемпіонатах світу з джиу-джитсу володарка чорного пояса двічі ставала "золотою".

До речі, напередодні в одному бікіні прогулялася по снігу Тетяна Коб – українська чемпіонка Європи з боксу.

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