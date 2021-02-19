"Люблю цю позу": українська чемпіонка світу оригінально використовує свої руки

Перша в історії України чемпіонка світу з шахів Анна Ушеніна з гумором розповіла, чому вона й інші шахісти під час матчів часто обхоплюють голову руками.
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"Для того, щоб приходили розумні думки, потрібно прямо-таки сильно-сильно сконцентруватися, і головне в цьому процесі – обхопити руками голову, щоб думки не розбігалися в різні боки... Іншого пояснення немає, чому багато шахістів, і я зокрема, люблять цю "шахову позу", – написала у себе в Instagram 35-річна Анна Ушеніна.
"Найкрасивіша – і не тільки серед чемпіонок світу з шахів", – пишуть в коментарях під цим фото Анни її фоловери.
Нагадаємо, на чемпіонаті світу-2012 в Ханти-Мансійську Анна Ушеніна виграла шахову корону, обігравши в фіналі на тай-брейку Антоанетту Стефанову з Болгарії.
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А торік Ушеніна стала переможницею Гран-прі ФІДЕ зі швидких шахів, перегравши в суперфіналі росіянку Олександру Костенюк.
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