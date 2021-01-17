Нестерпний геній, який переміг СРСР: 13 років тому не стало легенди шахів Боббі Фішера

13 років тому 17 січня після тривалої хвороби пішов із життя скандальний геній – 11-й чемпіон світу з шахів Боббі Фішер. У 70-х Фішер наважився дати бій гросмейстерам з СРСР, і в США його носили на руках. А через 30 років позбавили американського громадянства і погрожували в'язницею. Одного з найвидатніших гравців в історії прийняла Ісландія, де він колись став № 1, а потім помер у 64 роки...

Реклама

Шахи з кондитерської

Роберт Джеймс Фішер народився 9 березня 1943 року в Чикаго і вже із шести років почав грати в шахи. "Моя сестра купила мені шахи в кондитерській і показала, як ходити", – любив розповідати Фішер. Його зліт був стрімкий. У 14 років він став наймолодшим чемпіоном в історії США, а вже в 15 років – наймолодшим гросмейстером в історії шахів. Коефіцієнт інтелекту Фішера був 186.

Перша корона Америки

Реклама

У 1972 році Роберт Фішер переписав історію: він став 11-м чемпіоном світу з шахів і першим і досі єдиним – із США. Матч за корону проти радянського чемпіона Бориса Спаського проходив у Рейк'явіку і мав величезний резонанс в роки "холодної війни". Поєдинок розглядали як протистояння США і СРСР. І Фішер відібрав звання чемпіона світу з шахів у радянських гросмейстерів, які володіли ним з 1948 року.

Боббі Фішер приїхав на третій матч проти Бориса Спаського / Фото: Getty Images

"Це жахливе відчуття, ніби я граю проти машини, яка не помиляється і трощить мій опір", – згадував матчі з Фішером шахіст Марк Тайманов.

Підступи секретних служб

За іронією долі після титулу чемпіона Фішер фактично перестав брати участь у шахових турнірах. У 1975 році відмовився проводити захист проти Анатолія Карпова і був позбавлений звання чемпіона світу. Відмову Боббі пояснив тим, що Міжнародна федерація не виконала його умов проведення матчу.

Реклама

Читайте також: Мат королеві: як перемогти Бет Гармон – наш експеримент

І досі ходять легенди, якими були ці умови, адже Фішер відомий екстравагантними вчинками. Кажуть, що він побажав видалити пломби, оскільки був переконаний, що розвідка СРСР за допомогою мікропередавача впливає на нього через амальгаму зубних пломб. Хоч як би там було, але протягом 20 років він жив відлюдником у Каліфорнії, відмовляючись від мільйонних гонорарів за матч.

Сербська блокада

Фішер несподівано повернувся лише у вересні 1992 року і погодився провести реванш проти Бориса Спаського. Він знову переміг і отримав, за різними даними, від 3 до 5,5 млн доларів. Але вже не зміг повернутися до США, де йому загрожував суд за порушення економічної блокади, встановленої Штатами проти Сербії. Шахіст довго подорожував Європою й осів в Японії.

Реклама

Зрештою США позбавили Боббі громадянства, і в 2004 році він був заарештований в аеропорту Токіо через незаконне перебування в країні. Фішер пручався депортації до США. У 2005-му його врятував уряд Ісландії, який надав йому політичний притулок і посвідку на проживання. Міністр закордонних справ Девід Оддсон пояснив: "В Ісландії проживає багато ексцентричних людей, тому ми можемо дозволити собі ще одного чоловіка".

Фішер помер у 2008 році після двомісячної хвороби. На церемонії прощання, закритій для представників ЗМІ, були присутні кілька близьких друзів шахіста і його багаторічна супутниця життя Міоко Ватаї.

Дивіться також, як 13-річна українка перемогла на чемпіонаті Європи з шахів

Всі подробиці в спецтемі Історія дня

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама