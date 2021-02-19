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"Люблю эту позу": украинская чемпионка мира оригинально использует свои руки

19 февраля, 10:36

Олег Люлька Олег Люлька

Шахматистка Анна Ушенина обхватывает ими голову, "чтобы умные мысли не разбежались"

Первая в истории Украины чемпионка мира по шахматам Анна Ушенина с юмором рассказала, почему она и другие шахматисты во время матчей часто обхватывают голову руками.

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"Для того, чтобы приходили умные мысли, нужно прям сильно-сильно сконцентрироваться, и главное в этом процессе – обхватить руками голову, чтобы мысли не разбегались в разные стороны... Другого объяснения нет, почему многие шахматисты, в том числе и я, любят эту "шахматную позу", – написала у себя в Instagram 35-летняя Анна Ушенина.

"Самая красивая – и не только среди чемпионок мира по шахматам", – пишут в комментариях под этимо фото Анны ее фолловеры.

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Напомним, на чемпионате мира-2012 в Ханты-Мансийске Анна Ушенина выиграла шахматную корону, обыграв в финале на тай-брейке Антоанетту Стефанову из Болгарии.

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А в прошлом году Ушенина стала победительницей Гран-при ФИДЕ по быстрым шахматам, переиграв в суперфинале россиянку Александру Костенюк.

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шахматы шахматист поза Анна Ушенина

Источник: Сегодня|Спорт

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