Несносный гений, победивший СССР: 13 лет назад не стало легенды шахмат Бобби Фишера

13 лет назад 17 января после продолжительной болезни ушел из жизни скандальный гений – 11-й чемпион мира по шахматам Бобби Фишер. В 70-х Фишер осмелился дать бой гроссмейстерам из СССР, и в США его носили на руках. А спустя 30 лет лишили американского гражданства и угрожали тюрьмой. Одного из величайших игроков в истории приняла Исландия, где он когда-то стал № 1, а потом умер в 64 года...

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Шахматы из кондитерской

Роберт Джеймс Фишер родился 9 марта 1943 года в Чикаго и уже с шести лет начал играть в шахматы. "Моя сестра купила мне шахматы в кондитерской и показала, как ходить", – любил рассказывать Фишер. Его взлет был стремительным. В 14 лет он стал самым молодым чемпионом в истории США, а уже в 15 лет – самым молодым гроссмейстером в истории шахмат. Коэффициент интеллекта Фишера был 186.

Первая корона Америки

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В 1972 году Роберт Фишер переписал историю: он стал 11-м чемпионом мира по шахматам и первым и до сих пор единственным – из США. Матч за корону против советского чемпиона Бориса Спасского проходил в Рейкьявике и имел огромный резонанс в годы холодной войны. Поединок в Исландии рассматривался как противостояние США и СССР. И Фишер отобрал звание чемпиона мира по шахматам у советских гроссмейстеров, которые владели им с 1948 года.

Бобби Фишер приехал на третий матч против Бориса Спасского / Фото: Getty Images

"Это ужасное чувство, как будто я играю против машины, которая не ошибается и крушит мое сопротивление", – вспоминал матчи с Фишером шахматист Марк Тайманов.

Козни секретных служб

По иронии судьбы после титула чемпиона Фишер практически перестал участвовать в шахматных турнирах. В 1975 году отказался проводить защиту против Анатолия Карпова и был лишен звания чемпиона мира. Отказ Бобби объяснил тем, что Международная федерация не выполнила его условий проведения матча.

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И до сих пор ходят легенды, какими были эти условия, ведь Фишер известен экстравагантными поступками. Говорят, что он пожелал удалить пломбы, так как был убежден, что разведка СССР с помощью микропередатчиков оказывают на него влияние через амальгаму зубных пломб. Как бы там ни было, но в течение 20 лет он жил отшельником в Калифорнии, отказываясь от миллионных гонораров за матч.

Сербская блокада

Фишер неожиданно вернулся только в сентябре 1992 года и согласился провести реванш против Бориса Спасского. Он снова победил и получил, по разным данным, от 3 до 5,5 млн долларов. Но уже не смог вернуться в США, где ему грозил суд за нарушение экономической блокады, установленной Штатами против Сербии. Шахматист долго путешествовал по Европе и осел в Японии.

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В конце концов США лишили Бобби гражданства, и в 2004 году он был арестован в аэропорту Токио из-за незаконного пребывания в стране. Фишер сопротивлялся депортации в США. В 2005-м его выручило правительство Исландии, которое предоставило ему политическое убежище и вид на жительство. Министр иностранных дел Дэвид Оддсон объяснил: "В Исландии проживает множество эксцентричных людей, поэтому мы можем позволить себе еще одного".

Фишер умер в 2008 году после двухмесячной болезни. На церемонии прощания, закрытой для представителей СМИ, присутствовали несколько близких друзей шахматиста и его многолетняя спутница жизни Миоко Ватаи.

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