Мат королеве: как победить Бет Хармон – наш эксперимент

За первые четыре недели его посмотрели 62 млн человек. Проект стал самым популярным мини-сериалом в истории Netflix. В США продажи шахматных досок увеличились в три раза. В ноябре шахматное приложение Chess загрузили больше 1,4 миллиона человек. Речь идет о фильме "Ход королевы" (второе название "Ферзевый гамбит").

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На волне невероятного интереса сайт Chess.com запустил шахматного бота – Бет Хармон (так звали героиню фильма).

Есть семь уровней игры – соответствующих мастерству Хармон от 8 до 22 лет. То есть, от начинающего шахматиста с кучей детских зевков до профи, которому по силам тягаться с чемпионом мира.

Мы бросаем вызов Бет Хармон!

"Сегодня" vs Бет Хармон: любитель против вундеркинда

Первый уровень - 1:0, шахматный рейтинг Хармон 800 пунктов (соответствует новичку). Обыграть ее здесь очень просто, уже к 12 ходу можно провести пешку в ферзи. А на 16-м – мат!

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Второй уровень - 2:0, рейтинг Хармон 1200 (средний любитель). Даже с неудачным дебютом оставить королеву без ферзя не составило сложности. Мат также был делом времени.

Третий уровень – 3:0, рейтинг Хармон 1600 (второй разряд). Точность пока что не высокая и если не делать элементарных ошибок и "зевков", то Бет без труда можно победить.

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Четвертый уровень – 4:0, рейтинг Хармон 1880 (первый разряд). На удивление очень легкая партия с красивым матом. Слишком много странных ходов делала Хармон, не развивая фигуры.

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Пятый уровень – 5:0, рейтинг Хармон 2400 (международный мастер). Так Бет играла в 17 лет. С таким рейтингом она входила бы в топ-10 мирового рейтинга ФИДЕ среди молодежи. Однако одолеть ее также удалось. Юношеский максимализм сыграл злую шутку в сумбурных атаках и разменах.

Шестой уровень – 5:1, рейтинг Хармон 2500 (гроссмейстер среди женщин). Тут тягаться с Бет было сложно. Смутил немного размен ферзей. А в эндшпиле, имея перевес в две пешки, "Сегодня Спорт" в итоге пришлось капитулировать.

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Седьмой уровень – 5:2, рейтинг Хармон 2700 (гроссмейтер). Сейчас у лидера женских шахмат Хоу Ифань (Китай) – всего 2658 пунктов. По фильму Бет играла главный матч своей жизни против чемпиона мира Василия Боргова. Ныне у чемпиона мира Магнуса Карлсена рейтинг 2852. А 2700 – это 38-е место в мужском ранжире ФИДЕ. В общем, интерес был лишь в том, за сколько ходов Бет поставит мат. 44! Попытка залезть в пат провалилась. А в целом без шансов.

Краткое резюме: мы победили Хармон – 5:2. Любителям явно будет интересно попробовать свои силы с киношными персонажем. Профи следует начинать играть с шестого уровня.

Ранее нам высказал свое мнение о фильме известный украинский гроссмейстер, олимпийский чемпион, Павел Эльянов: В "Ферзевом гамбите" блестяще показан мир шахмат, который в других фильмах изрядно отдает "клюквой".

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