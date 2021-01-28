Українська
$ 28,17
34,12
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Шахматисты раскрутили шейхов на 2 миллиона евро

28 января, 18:59

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Чемпионат мира пройдет в ОАЭ

Международная шахматная федерация назвала дату чемпионского матча. Поединок пройдет с 24 ноября по 16 декабря во время всемирной выставки "Экспо" в Дубае.

Реклама

Читайте также: Мат королеве: как победить Бет Хармон – наш эксперимент

Призовой фонд турнира составит два миллиона евро, сообщает ФИДЕ. Звание чемпиона мира будет защищать Магнус Карлсен.

Норвежец встретится с победителем турнира претендентов, который стартовал в Екатеринбурге 17 марта прошлого года, но был приостановлен из-за пандемии коронавируса. Возобновление турнира запланировано на апрель 2021-го.

В тренде
Олимпиаду-2020 предложили перенести из Японии в США
Реклама

Читайте также: "Пришло время покончить с США. Я аплодирую террористам": огненные цитаты лучшего шахматиста мира

Участники турнира претендентов успели провести все партии первого круга. В турнирной таблице лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв (по 4,5 очка), далее идут россиянин Александр Грищук, нидерландец Аниш Гири, американец Фабиано Каруана, китаец Ван Хао (все – по 3,5), россиянин Кирилл Алексеенко и китаец Дин Лижэнь (оба – по 2,5).

Матч за мировую шахматную корону будет состоять из 14 партий, для победы необходимо будет набрать 7,5 очков. В случае ничейного результата соперники разыграют титул на тай-брейке.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

шахматы чемпионат мира Магнус Карлсен

Источник: NEWSru.com

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Наказание СССР за кровавое побоище и заговор против США: ТОП-5 бойкотов Олимпиад
Наказание СССР за кровавое побоище и заговор против США: ТОП-5 бойкотов ОлимпиадДругие
"Ребята кричали от боли": сборную Словении отравили на чемпионате мираДругие
UFC 257: возвращение легенды. Прогноз на бой Макгрегор – Пуарье
UFC 257: возвращение легенды. Прогноз на бой Макгрегор – ПуарьеДругие
Такая грудь прыгать не мешает? Сексуальная спортсменка готовится к Олимпиаде
Такая грудь прыгать не мешает? Сексуальная спортсменка готовится к ОлимпиадеДругие
"Ни один человек не был со мной так долго". Знаменитый украинский велогонщик усыпил свою овчаркуДругие
"Я плакала!" Лучшей спортсменке Украины Белодед не дали пожить другой жизньюДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять