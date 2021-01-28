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Шахісти розкрутили шейхів на 2 мільйони євро

28 січня, 18:59

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Чемпіонат світу пройде в ОАЕ

Міжнародна шахова федерація назвала дату чемпіонського матчу. Поєдинок пройде з 24 листопада по 16 грудня під час всесвітньої виставки "Експо" в Дубаї.

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Призовий фонд турніру складе два мільйони євро, повідомляє ФІДЕ. Звання чемпіона світу захищатиме Магнус Карлсен.

Норвежець зустрінеться з переможцем турніру претендентів, який стартував в Єкатеринбурзі 17 березня минулого року, але був призупинений через пандемію коронавіруса. Відновлення турніру заплановано на квітень 2021-го.

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Учасники турніру претендентів встигли провести всі партії першого кола. У турнірній таблиці лідерство ділять росіянин Ян Непомнящий і француз Максим Ваш'є-Лаграв (по 4,5 очка), далі йдуть росіянин Олександр Грищук, нідерландець Аніш Гірі, американець Фабіано Каруана, китаєць Ван Хао (всі – по 3,5), росіянин Кирило Алексєєнко і китаєць Дін Ліжень (обидва – по 2,5).

Матч за світову шахову корону буде складатися з 14 партій, для перемоги необхідно буде набрати 7,5 очок. У разі нічийного результату суперники розіграють титул на тай-брейку.

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шахи чемпіонат світу Магнус Карлсен

Джерело: NEWSru.com

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