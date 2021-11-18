Куди дивляться посадовці? Український чемпіон Європи виступатиме за чужу збірну

23-річний український борець виступатиме за національну команду Болгарії

Чемпіон Європи українець Семен Новіков виступатиме за Болгарію / Фото: Колаж: Сьогодні

Чемпіон Європи-2020, український борець із греко-римської боротьби Семен Новіков вирішив змінити спортивне громадянство, повідомляє з посиланням на своє джерело XSport.

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Тепер топовий український борець виступатиме за збірну Болгарії.

Нагадаємо, Новіков був головним конкурентом Жана Беленюка у боротьбі за поїздку на Олімпійські ігри до Токіо-2020.

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Семен Новиков і Жан Беленюк / Фото: Instagram

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Навесні 2020 року спалахнув скандал між народним депутатом та Новіковим за право представляти Україну на Іграх у Токіо. На думку чемпіона Європи-2020, володаря путівки на Олімпіаду необхідно було визначити у очному поєдинку.

Проте, все ж таки, до столиці Японії вирушив досвідченіший спортсмен, звідки й привіз золоту медаль.

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У лютому 2020 року Семен Новіков сенсаційно виграв чемпіонат Європи з греко-римської боротьби у Римі, розгромивши у фінальному поєдинку вагової категорії до 87 кг досвідченого угорця Віктора Лорінца.

Також уродженець Харкова є дворазовим чемпіоном світу U-23. Він став першим українцем, якому підкорилася ця вершина.

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