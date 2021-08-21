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Плече! Трясця твоєї матері! Беленюк показав відео, як зазнав травми перед Олімпіадою

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
21 серпня, 14:37
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Борець-депутат опублікував відео свого ушкодження, яке ледь не залишило його за бортом Олімпіади, де він виборов єдину для України золоту медаль
Беленюк - від травми до золота. Колаж - "Сьогодні"
Беленюк - від травми до золота. Колаж - "Сьогодні" / Фото: Reuters, Instagram

Раніше олімпійський чемпіон Токіо Жан Беленюк вже розповідав, як за три тижні до золотої для себе Олімпіади в Токіо зазнав травми плеча.

"У, здавалося б, зовсім простій, "робочій" ситуації я невдало приземляюся ліктем на мат (можливо, місце приземлення було мокре від поту і лікоть прослизнув, досі дивуюся, як це могло статися) і у мене вперше в житті вилітає плече з суглобової сумки. Напередодні найважливішого старту в моєму житті... Усі п'ять років підготовки відразу пролетіли перед очима... ", – згадував спортсмен

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А тепер Жан Беленюк показав відео з тренування, як саме він зазнав травми. Коли стало зрозуміло, що проблема серйозна, закадровий голос в розпачі вимовляє: "Плече! Трясця твоєї матері!"

Обережно, присутня лайка!

"12.07.21 – день, який запам'ятаю точно на все життя. Мені здавалося, що він розтоптав мої мрії, що він помножив на нуль роки важкої роботи. Єдине питання, яке мене в той момент цікавило: "За що!?" Озираючись назад, розумію, що, можливо, так і було необхідно! Це той випадок, коли приказка – "Те, що нас не вбиває, робить нас сильнішими" – набуває абсолютно нове значення", – написав у Instagram Беленюк, який, встигнувши відновитися після травми, посів перший рядок на Іграх у Токіо

Олімпійський чемпіон Жан Беленюк
Олімпійський чемпіон Жан Беленюк / Фото: REUTERS

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Раніше Беленюк показав пістолет, який отримав за золото Токіо.

Андрій Таран нагородив пістолетом і званнням Жана Беленюка / колаж "Сьогодні"
Андрій Таран нагородив пістолетом і званнням Жана Беленюка / колаж "Сьогодні"

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