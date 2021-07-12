Червоний чи жовтий? Українська волейболістка показала вогняні фото в купальнику

Вам який купальник більше до вподоби?
Одна з найкрасивіших волейболісток України – це Людмила Осачук. Тому в її Instgaram неймовірна кількість сексуальних і ефектних фото.
Цього разу Людмила порадувала знімками з відпочинку. "Адже літо", – підписала фото спортсменка. І додала порцію гарячих фотографій в червоному і жовтому купальнику. Вам який більше подобається?
Людмила Осачук виступає за волейбольну команду з Луцька "Волинь-Університет-ОДЮСШ". З нею вона вигравала срібні медалі чемпіонату України, а також двічі брала "бронзу".
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