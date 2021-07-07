6 липня 22:00 Відео
Італія 1
Іспанія 1
7 липня 22:00
Англія --
Данія --
7 липня 17:00
Динамо --
Люцерн --
9 липня 19:00
Шахтар --
Шальке --
10 липня 12:00
Динамо --
Серветт --
14 липня 12:00
Динамо --
Сьйон --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Купальник не втримав груди сексуальної волейболістки

Олександр Трикіша Олександр Трикіша
7 липня, 09:49
Копіювати лінк
Кайла Сіммонс кинула волейбол і тепер розважає своїх фанатів відвертими знімками в соцмережах. Дівчина може похвалитися пишними формами
Кайла Сіммонс
Кайла Сіммонс / Фото: Instagram

Колишня волейболістка Кайла Сіммонс, що кинула спорт заради можливості публікувати відверті фото в соцмережах, на повну використовує своє право. Так, на своїй сторінці в Instagram красуня похвалилася своїм пишним бюстом, який ледь утримує купальник.

Відзначимо, що пекучій Кайлі Сіммонс – 25 років. Вона з Флориди, дочка бейсболіста. Грала за волейбольну команду Університету Маршалла, а до того успішно захищала на змаганнях кольори своєї школи, проте мала проблеми з її керівництвом через відверті знімки.

Читайте також:

Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
збірна України
Відео голів Євро-2020
Людина-енергетик
Hell

Гравець
збірної

53 900 м
Олександр Зінченко
Favbet стрим
Фан-зона Євро
На трибуну
Покер - це спорт!
Новини покеру
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
3
7:1
9
2
Данія
3
5:4
3
3
Фінляндія
3
1:3
3
4
Росія
3
2:7
3
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
3
8:2
9
2
Австрія
3
4:3
6
3
Україна
3
4:5
3
4
Північна Македонія
3
2:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Англія
3
2:0
7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
3
4:2
7
2
Іспанія
3
6:1
5
3
Словаччина
3
2:7
3
4
Польща
3
4:6
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
3
4:3
5
2
Німеччина
3
6:5
4
3
Португалія
3
7:6
4
4
Угорщина
3
3:6
2
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Вівторок, 6 липня
1:1
Відео Про матч
Середа, 7 липня
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти