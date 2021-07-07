Купальник не втримав груди сексуальної волейболістки

Кайла Сіммонс кинула волейбол і тепер розважає своїх фанатів відвертими знімками в соцмережах. Дівчина може похвалитися пишними формами

Кайла Сіммонс / Фото: Instagram

Колишня волейболістка Кайла Сіммонс, що кинула спорт заради можливості публікувати відверті фото в соцмережах, на повну використовує своє право. Так, на своїй сторінці в Instagram красуня похвалилася своїм пишним бюстом, який ледь утримує купальник.

Відзначимо, що пекучій Кайлі Сіммонс – 25 років. Вона з Флориди, дочка бейсболіста. Грала за волейбольну команду Університету Маршалла, а до того успішно захищала на змаганнях кольори своєї школи, проте мала проблеми з її керівництвом через відверті знімки.