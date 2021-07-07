Купальник не втримав груди сексуальної волейболістки

Кайла Сіммонс / Фото: Instagram
Колишня волейболістка Кайла Сіммонс, що кинула спорт заради можливості публікувати відверті фото в соцмережах, на повну використовує своє право. Так, на своїй сторінці в Instagram красуня похвалилася своїм пишним бюстом, який ледь утримує купальник.
Відзначимо, що пекучій Кайлі Сіммонс – 25 років. Вона з Флориди, дочка бейсболіста. Грала за волейбольну команду Університету Маршалла, а до того успішно захищала на змаганнях кольори своєї школи, проте мала проблеми з її керівництвом через відверті знімки.
Читайте також:
- Клеопатра позаздрить: гаряча волейболістка позує в жовтому купальнику в Єгипті
- Пішла проти правил: велосипедистка повністю роздяглася для Instagram
- Спортсменка на власний день народження показала фото топлес
- Гарна традиція: гольфістки роздяглися на честь Дня незалежності США
- Груди нарозхрист: дружина тренера Динамо – на концерті Меладзе