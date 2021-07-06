Клеопатра позаздрить: гаряча волейболістка позує в жовтому купальнику в Єгипті

Тетяна Дем'янова шле привіт з Єгипту / Фото: Instagram
Колишня волейболістка з Казахстану Тетяна Дем'янова вперше вирушила на відпочинок до Єгипту і вирішила про це розповісти своїм підписникам в Instagram.
А щоб зробити кращий ефект красуня опублікувала інтимні фото в жовтому купальнику. Такий Єгипет нам подобається!
Дем'янова має досвід виступів за збірну Казахстану і ставала призеркою національної першості з волейболу.
Дивіться більше яскравих фото Тетяни Дем'янової
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