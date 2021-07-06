Клеопатра позаздрить: гаряча волейболістка позує в жовтому купальнику в Єгипті

Волейболістка Тетяна Дем'янова похвалилася відпочинком в Єгипті. Дівчина провела фотосесію в зухвалому жовтому купальнику – фото вже в соцмережах

Тетяна Дем'янова шле привіт з Єгипту / Фото: Instagram

Колишня волейболістка з Казахстану Тетяна Дем'янова вперше вирушила на відпочинок до Єгипту і вирішила про це розповісти своїм підписникам в Instagram.

А щоб зробити кращий ефект красуня опублікувала інтимні фото в жовтому купальнику. Такий Єгипет нам подобається!

Дем'янова має досвід виступів за збірну Казахстану і ставала призеркою національної першості з волейболу.

Дивіться більше яскравих фото Тетяни Дем'янової

Читайте також: