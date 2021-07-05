Пішла проти правил: велосипедистка повністю роздяглася для Instagram

Велосипедистка Люсія Яворчекова порушує всі заборони соцмереж і публікує нереально відверті фото. Втім, красуня цього і добивалася

Люсія Яворчекова повністю оголилася / Фото: Instagram

Колишня велосипедистка зі Словаччини Люсія Яворчекова давно зробила ставку на відверті фото в соцмережах, але остання її публікація, здається, переступила межу дозволеного.

Дівчина повністю роздяглася для кращого кадру, а в коментарі під фото написала: "Вивчіть правила, як професіонал, щоб їх можна було порушувати, як художник".