Пішла проти правил: велосипедистка повністю роздяглася для Instagram

Люсія Яворчекова повністю оголилася / Фото: Instagram
Колишня велосипедистка зі Словаччини Люсія Яворчекова давно зробила ставку на відверті фото в соцмережах, але остання її публікація, здається, переступила межу дозволеного.
Дівчина повністю роздяглася для кращого кадру, а в коментарі під фото написала: "Вивчіть правила, як професіонал, щоб їх можна було порушувати, як художник".
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