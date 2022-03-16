Карате-удар! Олімпійський призер рветься на фронт для захисту Маріуполя

Олімпійський призер з карате Станіслав Горуна з перших днів війни служить у ЗСУ. Капітан збірної України з карате знову заявив про бажання вирушити у гарячу точку, щоб на передовій захищати свою країну від навали орків.
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У коментарі американській радіокомпанії CBS News Горуна розповів про реалії в Україні.
Також бронзовий призер олімпіади у Токіо заявив, що готовий навіть убивати за волю своєї країни.
"Я був капітаном національної збірної з карате. Але тепер я звичайний солдат. Навіть ті, хто не мають належної військової підготовки, навчання та бойового досвіду, все одно готові захищати свою країну.
Ми на своїй землі, ми вдома, і ми готові протистояти. Якщо треба, вбиватимемо, іншого виходу в нас немає. Зараз ми стали єдиною справжньою нацією. Ми всі разом. Це змушує мене пишатися моїм народом".
Українські спортсмени єдині у захисті України від рашистів. Одні вступили до лав тероборони, інші служать у Збройних Силах України.