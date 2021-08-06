Для спортсмена-любителя це непоганий результат. Горуна – про свою "бронзу" на Олімпіаді

Новоспечений бронзовий призер Олімпійських ігор сподівався завоювати медаль вищої проби, але програв у півфіналі майбутньому чемпіонові

Станіслав Горуна бронзовий медаліст Олімпіади-2020 в Токіо / Фото: Reuters

Сьогодні Україна завоювала свою 14-у медаль на Олімпійських іграх завдяки виступу Станіслава Горуна. Львів'янин пройшов кваліфікацію за підсумками групової стадії. У півфіналі український каратист програв майбутньому олімпійському чемпіону італійцеві Луїджі Буса з рахунком 0:3. Станіслав Горуна оцінив свій виступ на Олімпіаді-2020 у Токіо журналісту UA.Перший.

Станіслав Горуна на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

"Думаю, що емоції більш позитивні будуть завтра. А сьогодні я відчуваю різницю між очікуваними і заявленими результатами, і тим, що маю. Хоча думаю, що як на спортсмена-любителя це досить непоганий результат. Можна посміхнутися від поразки в півфіналі".

Станіслав Горуна з майбутнім олімпійським чемпіоном Луїджі Буса / Фото: Reuters

"Результат? Незадоволений своїм виступом у виконанні. На все є свої причини".

"Олімпіада? Це дуже круто! Змінив свою думку про Олімпійські ігри. Не знав, що це буде так масштабно. Коли приїхали в селище, був досить спокійний і впевнений. А сюди потрапив ... Цей антураж, стільки прапорів. Тут такі держави, про яких навіть не здогадувався, на карті їх шукати – не уявляв, що такі держави є і вони виступають на такому рівні. що всі змагаються, щоб сюди потрапити".

Станіслав Горуна / Фото: Reuters

"Тут дуже класно і почесно бути тут. А взяти медаль як маленький трофейчік на все життя – теж непогано. Дуже круто, тому що я зрозумів: весь світ стежить за нашим маленьким олімпійським селищем. І бути в епіцентрі уваги всього світу – це, звичайно , неймовірні емоції "- розповів Станіслав Горуна в інтерв'ю UA.Першій .

Станіслав Горуна / Фото: Reuters

Нагадаємо, всі результати українців на Олімпійських іграх в Токіо ви можете знайти на нашому сайті.

Також ми ведемо загальний медальний залік Олімпіади-2020 . Таблиця оновлюється після кожної медалі.

А повне розклад Олімпіади в Токіо є в нашому спеціальному розділі. У графіку окремо виділяються всі медальні старти.