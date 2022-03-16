Карате-удар! Олимпийский призер рвется на фронт для защиты Мариуполя

Капитан сборной Украины по карате Станислав Горуна нацелен поехать на передовую, о чем заявил своему руководству

Олимпийский призер по карате Станислав Горуна с первых дней войны служит в ВСУ. Капитан сборной Украины по карате снова заявил о желании отправиться в горячую точку, чтобы на передовой защищать свою страну от нашествия орков.

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Горуна / Фото: Reuters

В комментарии американской радиокомпании CBS News Горуна рассказал о реалиях в Украине.

Также бронзовый призер олимпиады в Токио заявил, что готов даже убивать за свободу своей страны.

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"Я был капитаном национальной сборной по карате. Но теперь я обычный солдат. Даже те, у которых нет должной военной подготовки, обучения и боевого опыта, все равно готовы защищать свою страну. Мы на своей земле, мы дома и мы готовы противостоять. Если надо, будем убивать, другого выхода у нас нет. Сейчас мы стали единой, настоящей нацией. Мы все вместе. Это заставляет меня гордиться моим народом".

Украинские спортсмены едины в защите Украины от рашистов. Одни вступили в ряды теробороны, другие служат в Вооруженных Силах Украины.