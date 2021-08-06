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Олимпиада 2020 в Токио

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Для спортсмена-любителя это неплохой результат. Горуна – о своей "бронзе" на Олимпиаде

Сергей Шаховец Сергей Шаховец
6 августа, 18:11
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Новоиспеченный бронзовый призер Олимпийских игр надеялся завевать медаль высшей пробы, но проиграл в полуфинале будущему чемпиону
Станислав Горуна бронзовый медалист Олимпиады-2020 в Токио
Станислав Горуна бронзовый медалист Олимпиады-2020 в Токио / Фото: Reuters

Сегодня Украина завоевала свою 14-ю медаль на Олимпийских играх благодаря выступлению Станислава Горуна. Львовянин прошел квалификацию по итогам групповой стадии. В полуфинале украинский каратист проиграл будущему олимпийскому чемпиону итальянцу Луиджи Буса со счетом 0:3. Станислав Горуна оценил свое выступление на Олимпиаде-2020 в Токио журналисту UA.Перший.

Станислав Горуна на Олимпиаде-2020
Станислав Горуна на Олимпиаде-2020 / Фото: Reuters

"Думаю, что эмоции более положительные будут завтра. А сегодня я чувствую разницу между ожидаемыми и заявленными результатами, и тем, что имею. Хотя думаю, что как на спортсмена-любителя это достаточно неплохой результат. Можно улыбнуться от поражения в полуфинале".

Станислав Горуна с будущим олимпийским чемпионом Луиджи Буса
Станислав Горуна с будущим олимпийским чемпионом Луиджи Буса / Фото: Reuters

"Результат? Недовольный своим выступлением в исполнении. На все есть свои причины".

"Олимпиада? Это очень круто! Изменил свое мнение об Олимпийских играх. Не знал, что это будет так масштабно. Когда приехали в поселок, был достаточно спокойный и уверенный. А сюда попал ... Этот антураж, столько флагов. Здесь такие государства, о которых даже не догадывался, на карте их искать – не представлял, что такие государства есть и они выступают на таком уровне. что все соревнуются, чтобы сюда попасть ".

Станислав Горуна
Станислав Горуна / Фото: Reuters

"Здесь очень классно и почетно быть здесь. А взять медаль как маленький трофейчик на всю жизнь – тоже неплохо. Очень круто, потому что я понял: весь мир следит за нашим маленьким олимпийским поселком. И быть в эпицентре внимания всего мира – это, конечно , непередаваемые эмоции " – рассказал Станислав Горуна в интервью UA.Перший.

Станислав Горуна
Станислав Горуна / Фото: Reuters

Напомним, все результаты украинцев на Олимпийских играх в Токио вы можете найти на нашем сайте.

Также мы ведем общий медальный зачет Олимпиады-2020. Таблица обновляется после каждой медали.

А полное расписание Олимпиады в Токио есть в нашем специальном разделе. В графике отдельно выделяются все медальные старты.

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#Позиция
Страна
Золото
Серебро
Бронза
Всего
1
flag Китай КитайCN
36
26
17
79
2
flag США СШАUS
31
36
31
98
3
flag Япония ЯпонияJP
24
11
16
51
4
flag Великобритания ВеликобританияGB
18
20
20
58
5
flag ОКР ОКРROC
17
23
22
62
6
flag Австралия АвстралияAU
17
6
21
44
7
flag Италия ИталияIT
10
10
18
38
8
flag Германия ГерманияDE
9
11
16
36
9
flag Нидерланды НидерландыNL
9
10
12
31
10
flag Франция ФранцияFR
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11
9
27
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