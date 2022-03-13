Бійтеся, окупанти! Зірка світового біатлону взяла до рук автомат

Призерка чемпіонатів світу та учасниця Олімпійських ігор Анастасія Меркушина змінила біатлонну гвинтівку на автомат – вона старший лейтенант прикордонної служби

Меркушина у минулому місяці виступала на Олімпіаді в Пекіні

Напад Росії на Україну не залишив байдужим багатьох відомих людей нашої країни. Вони пішли боронити батьківщину.

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У стрій прикордонників стала відома біатлоністка Анастасія Меркушина.

Анастасія Меркушина / Фото: Getty Images

Спортсменка у своєму виступі зазначила, що зараз Україна є межею між миром та війною. І вона захищатиме свою країну.

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Анастасії Меркушиній 27 років. На її рахунку одна срібна та три бронзові медалі чемпіонатів світу з біатлону.

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Раніше капітан чоловічої біатлонної збірної України Дмитро Підручний заявив, що він та його команда залишаються захищати Батьківщину.