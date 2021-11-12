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Очі були кривавими, а руки, як у Міккі Мауса: дочка воротаря збірної України – про страшну хворобу

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
12 листопада, 10:07
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Дворазова олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Анастасія Близнюк розповіла, як захворіла між Іграми в Лондоні та Ріо
Батько гімнастки відомий футбольний воротар
Батько гімнастки відомий футбольний воротар

Ілля Близнюк – колишній воротар київського Динамо, Дніпра, виступав за збірну України. На початку 2000-х одержав запрошення з чемпіонату Росії, куди переїхав із сім'єю.

Його дочка Анастасія, народилася у Запоріжжі, але серйозно художньою гімнастикою почала займатися в Москві, у знаменитого тренера Ірини Вінер.

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2012-го року Анастасія стала олімпійською чемпіонкою в Лондоні. Через чотири роки повторила успіх у Ріо, а в Токіо-2020 виграла срібло у груповому багатоборстві.

Але між двома золотими олімпійськими нагородами Близнюк перенесла страшну хворобу.

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"У 2014 році я приїхала на майстер-клас до Анапи буквально на чотири дні. Тоді я тренувала молодіжну збірну команду Росії в групових вправах. У мене був хантавірус. Як ковід дає ускладнення на легені, хантавірус – на нирки. У мене відмовили обидві нирки.

Я взагалі думала, що просто отруїлася і нічого страшного не станеться. Мене спочатку забрали до лікарні імені Боткіна. Я лежала там чотири дні і саме на четвертий полетіла до Німеччини. Ірина Вінер організувала літак. Моя мати прилетіла. Я тоді подумала: "Навіщо вона прилетіла? Що вона за паніку влаштовує?" Лежала невдоволена вся. А вночі до мене підходить медсестра й каже сказала, що до мене прийшла Ірина Олександрівна.

Вона мене підтримала, сказала: "Моя хороша, кохана, все добре. Не хвилюйся, ти добре виглядаєш!" А я на той момент не бачила себе у дзеркалі. Але коли прилетіла до Німеччини, за тиждень уже почала вставати. Я себе побачила – у мене були повністю криваві очі через те, що полопалися судини, бо мене рвало. Я була вся опухла, руки були як у Міккі Мауса величезні, бо нирки відмовили. Мені робили крапельницю – я все більше опухала.

...Якось зайшла лікар і каже: "Нірки не працюють. І, можливо, ніколи в цьому житті не заведуться! Доведеться робити операцію!" І ось тоді я зрозуміла свій діагноз, що справді це серйозно, що я хвора. Я плакала дві доби.

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Добре, що я не знала діагноз із самого початку, бо, можливо, я здалася б. А так я мала дуже позитивний настрій. І за рахунок цього я швидко одужала", – розповіла Анастасія Близнюк в інтерв'ю Євроспорту.

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