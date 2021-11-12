Глаза были кровавыми, а руки, как у Микки Мауса: дочь вратаря сборной Украины – о страшной болезни

Двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Анастасия Близнюк рассказала, как заболела между Играми в Лондоне и Рио

Отец гимнастки известный футбольный вратарь

Илья Близнюк – бывший вратарь киевского Динамо, Днепра, выступал за сборную Украины. В начале 2000-х получил приглашение из чемпионата России, куда переехал с семьей.

Его дочь Анастасия, родилась в Запорожье, но серьезно художественной гимнастикой начала заниматься в Москве, у знаменитого тренера Ирины Винер.

Реклама

В 2012-м году Анастасия стала олимпийской чемпионкой в Лондоне. Через четыре года повторила успех в Рио, а в Токио-2020 выиграла серебро в групповом многоборье.

Но между двумя золотыми олимпийскими наградами Близнюк перенесла страшную болезнь.

Реклама

"В 2014 году я приехала на мастер-класс в Анапу буквально на четыре дня. Тогда я тренировала молодежную сборную команду России в групповых упражнениях. У меня был хантавирус. Как ковид дает осложнение на легкие, хантавирус – на почки. У меня отказали обе почки.

Я вообще думала, что просто отравилась и ничего страшного не случится. Меня сначала забрали в больницу имени Боткина. Я лежала там четыре дня и как раз на четвертый улетела в Германию. Ирина Винер организовала самолет. Моя мама прилетела. Я тогда подумала: "Зачем она прилетела? Что она за панику устраивает?" Лежала недовольная вся. А ночью ко мне подходит медсестра и сказала, что ко мне пришла Ирина Александровна.

Она меня поддержала, сказала: "Моя хорошая, любимая, все хорошо. Не волнуйся, ты хорошо выглядишь!" А я на тот момент не видела себя в зеркало. Но когда прилетела в Германию, через неделю уже начала вставать. Я себя увидела – у меня были полностью кровавые глаза из-за того, что полопались сосуды, потому что меня рвало. Я была вся опухшая, руки были как у Микки Мауса огромные, потому что почки отказали. Мне делали капельницу – я все больше и больше опухала.

...Как-то зашла врач и говорит: "Почки не работают. И, возможно, никогда в этой жизни не заведутся! Придется делать операцию!" И вот тогда я поняла свой диагноз, что действительно это серьезно, что я больна. Я плакала двое суток.

Реклама

Хорошо, что я не знала диагноз с самого начала, потому что, возможно, я бы сдалась. А так у меня был очень положительный настрой. И за счет этого я быстро выздоровела", – рассказала Анастасия Близнюк в интервью Евроспорту.