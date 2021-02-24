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Тримався 27 років! У легкій атлетиці побили древній рекорд

24 лютого, 22:46

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Грант Холлоуей швидше за всіх біжить 60 метрів з бар'єрами

Американський легкоатлет Грант Холлоуей побив світовий рекорд в бігу на 60 метрів з бар'єрами в приміщенні. Ця подія відбулася на турнірі в Мадриді.

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23-річний спортсмен подолав дистанцію за 7,29 секунди. Попередній рекорд (7,30 секунди), що належав британському легкоатлету Коліну Джексону, був встановлений в березні 1994 року.

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Раніше ми писали, що Росія продовжує розплачуватися за махінації з допінгом. Спортсменів з РФ взагалі не буде на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в приміщенні, який пройде з 5 по 7 березня в польському місті Торунь. Навіть в нейтральному статусі!

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легка атлетика рекорд біг з бар'єрами
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