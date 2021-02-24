Тримався 27 років! У легкій атлетиці побили древній рекорд

Грант Холлоуей швидше за всіх біжить 60 метрів з бар'єрами

Американський легкоатлет Грант Холлоуей побив світовий рекорд в бігу на 60 метрів з бар'єрами в приміщенні. Ця подія відбулася на турнірі в Мадриді.

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23-річний спортсмен подолав дистанцію за 7,29 секунди. Попередній рекорд (7,30 секунди), що належав британському легкоатлету Коліну Джексону, був встановлений в березні 1994 року.

Grant Holloway breaks world indoor 60m hurdles record in Madrid #WorldIndoorTour



Stunning hurdling from @Flaamingoo_ to clock 7.29



: https://t.co/zCi4oRJwyr pic.twitter.com/1oM4G3DKP2 - World Athletics (@WorldAthletics) February 24, 2021

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Раніше ми писали, що Росія продовжує розплачуватися за махінації з допінгом. Спортсменів з РФ взагалі не буде на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в приміщенні, який пройде з 5 по 7 березня в польському місті Торунь. Навіть в нейтральному статусі!

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