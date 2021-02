Тримався 27 років! У легкій атлетиці побили древній рекорд

Американський легкоатлет Грант Холлоуей побив світовий рекорд в бігу на 60 метрів з бар'єрами в приміщенні. Ця подія відбулася на турнірі в Мадриді.

23-річний спортсмен подолав дистанцію за 7,29 секунди. Попередній рекорд (7,30 секунди), що належав британському легкоатлету Коліну Джексону, був встановлений в березні 1994 року.

Grant Holloway breaks world indoor 60m hurdles record in Madrid #WorldIndoorTour



Stunning hurdling from @Flaamingoo_ to clock 7.29



: https://t.co/zCi4oRJwyr pic.twitter.com/1oM4G3DKP2