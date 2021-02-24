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Росія в прольоті! Збірну РФ не пустили на чемпіонат Європи – офіційно

24 лютого, 14:23

Олег Люлька Олег Люлька

Континентальна першість з легкої атлетики в Польщі відбудеться без представників РФ

Росія продовжує розплачуватися за махінації з допінгом. Як стало відомо сьогодні, спортсменів з РФ взагалі не буде на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в приміщенні, який відбудеться з 5 по 7 березня в польському місті Торунь. Навіть в нейтральному статусі!

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Як повідомила у себе на сайті Всеросійська федерація легкої атлетики (ВФЛА), можливість повернення нейтрального статусу російським атлетам буде розглянута Всесвітньою асоціацією не раніше 17-18 березня. Отже, на Євро в Польщу представники РФ точно не поїдуть.

"Ми розуміємо всю гіркоту і розчарування наших атлетів, тренерів і любителів легкої атлетики і просимо наших спортсменів знову набратися терпіння і готуватися планомірно до літнього сезону", – сумують в федерації легкої атлетики РФ

Російська пригунка в довжину Олена Соколова

Російська пригунка в довжину Олена Соколова / Фото: Getty Images

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Нагадаємо, членство Росії в World Athletics було призупинено у листопаді 2015 року на підставі розслідування комісії Всесвітнього антидопінгового агентства. Відсторонення ВФЛА неодноразово продовжувалося, зокрема за спробу колишнього керівництва федерації на чолі з Дмитром Шляхтіним сфабрикувати документи у справі про порушення антидопінгових правил з боку стрибуна у висоту Данила Лисенка.

Минулого літа росіяни виплатили Всесвітній асоціації 5 млн доларів штрафу у справі Лисенка. Незважаючи на це, до великих змагань з легкої атлетики їх, як і раніше, не допускають.

Нагадаємо, спортсмени РФ з інших видів спорту мають шанси виступати на міжнародній арені, але з забороною на використання прапора, гімну та іншої національної символіки.

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легка атлетика Росія допінг Чемпіонат Європи
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