Претенденти на спортивний "Оскар": українців у списку немає

На жаль, реалії диктують свої правила. Найчастіше спортивний "Оскар" у світі роздавали в лютому. Тепер захід перенесли на травень. І він буде віртуальним.

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Сьогодні були названі номінанти на найвищу спортивну нагороду – Laureus World Sports Awards. На жаль, у список ніхто з українських атлетів не потрапив.

Номінація "Кращий спортсмен року":

Роберт Левандовські (футбол), Рафаель Надаль (теніс), Леброн Джеймс (баскетбол), Льюїс Хемілтон (Формула-1), Арман Дюплантіс (легка атлетика, стрибки з жердиною), Джошуа Чептегей (легка атлетика, біг на 10 000 м).

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Номінація "Краща спортсменка року":

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Наомі Осака (теніс), Анна ван дер Брега (велоспорт), Федеріка Бріньоне (гірські лижі), Брігід Косгей (легка атлетика, марафон), Ванді Ренар (футбол), Бріанна Стюарт (баскетбол).

Номінація "Команда року":

"Баварія" (футбол), "Ліверпуль" (футбол), "Лос-Анджелес Лейкерс" (баскетбол), "Мерседес" (Формула-1), "Канзас-Сіті Чіфс" (американський футбол) і збірна Аргентини з регбі.

Всі претенденти на нагороди:

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