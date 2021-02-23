Байдена закликали до бойкоту Ігор-2022: конфлікт США і Китаю торкнувся Олімпіади

США можуть бойкотувати зимові Олімпійські ігри-2022 в Пекіні. До такого рішучого кроку закликає свіжоспеченого президента Сполучених Штатів Джо Байдена член палати представників Джон Кетко, направивши відкритого листа главі держави. Причина – неприйнятні дії влади Китаю стосовно уйгурів.

Реклама

Читайте також: Рік до зимової Олімпіади-2022 в Пекіні: як Китай будує арени і що чекає на Україну

"Дії, які чинить Комуністична партія Китаю, суперечать цінностям як США, так і їх союзників по всьому світу. Участь в Олімпійських іграх, що проводяться в країні, яка відкрито здійснює геноцид, не тільки підриває ці спільні цінності, а й кидає тінь на обіцянки, дані всім тим, хто прагне до вільного і справедливого суспільства", – наголошується в листі до президента.

Зимова Олімпіада-2022 в Пекіні / Фото: Reuters

Відзначимо, що Синьцзян-Уйгурський автономний район остаточно перейшов під владу Китаю у 1955 році. Уйгури, які сповідують іслам, довгий час боролися за незалежність. Багато уйгурів досі висловлюють бажання відокремитися від КНР і створити незалежну ісламську державу.

Реклама

Читайте також: Стипендії для українських спортсменів: зимникам вже виділили понад мільйон

А в серпні 2018 року представники ООН заявили: в їх розпорядження надійшли об'єктивні дані про те, що у виправних таборах СУАР можуть протизаконно перебувати до 1 млн уйгурів. В результаті верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет запропонувала відправити спостерігачів у цей регіон, висловивши стурбованість стосовно ситуації, яка там нібито склалася.

Олімпіада-2022 в Пекіні / Фото: Reuters

Влада Китаю спочатку спростовувала інформацію про створення таборів у Синьцзяні, але в кінці 2018 року підтвердила, що в регіоні функціонують "центри освіти і професійної підготовки". У них них знаходяться "особи, які потрапили під вплив ідей тероризму і екстремізму". Там їх навчають китайської мови, основ письма, підвищенню комунікативних навичок, основам законодавства КНР.

Реклама

Зимова Олімпіада в Пекіні пройде з 4 по 20 лютого 2022 року.

Нагадаємо, що на Олімпійських іграх Росію будуть називати словом з трьох букв.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама