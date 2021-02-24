Претенденты на спортивный "Оскар": украинцев в списке нет

Увы, реалии диктуют свои правила. Зачастую спортивный "Оскар" в мире раздавали в феврале. Теперь мероприятие перенесли на май. И оно будет виртуальным.
Читайте также: Байдена призвали к бойкоту: конфликт США и Китая затронул Олимпиаду-2022
Сегодня были названы номинанты на высшую спортивную награду – Laureus World Sports Awards. К сожалению, в список никто из украинских атлетов не попал.
Номинация "Лучший спортсмен года":
- Роберт Левандовски (футбол), Рафаэль Надаль (теннис), Леброн Джеймс (баскетбол), Льюис Хэмилтон (Формула-1), Арман Дюплантис (легкая атлетика, прыжки с шестом), Джошуа Кипруи Чептегеи (легкая атлетика, бег на 10 000 м).
Номинация "Лучшая спортсменка года":
- Наоми Осака (теннис), Анна ван дер Бреген (велоспорт), Федерика Бриньоне (горные лыжи), Бригид Косгей (легкая атлетика, марафон), Ванди Ренар (футбол), Брианна Стюарт (баскетбол).
Номинация "Команда года":
- "Бавария" (футбол), "Ливерпуль" (футбол), "Лос-Анджелес Лейкерс" (баскетбол), "Мерседес" (Формула-1), "Канзас-Сити Чифс" (американский футбол) и сборная Аргентины по регби.
Все претенденты на награды:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк