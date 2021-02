Держался 27 лет! В легкой атлетике побит древний рекорд

Американский легкоатлет Грант Холлоуэй побил мировой рекорд в беге на 60 метров с барьерами в помещении. Это событие произошло на турнире в Мадриде.

23-летний спортсмен преодолел дистанцию за 7,29 секунды. Предыдущий рекорд (7,30 секунды), принадлежавший британскому легкоатлету Колину Джексону, был установлен в марте 1994 года.

Grant Holloway breaks world indoor 60m hurdles record in Madrid #WorldIndoorTour



Stunning hurdling from @Flaamingoo_ to clock 7.29



: https://t.co/zCi4oRJwyrpic.twitter.com/1oM4G3DKP2