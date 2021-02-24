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Держался 27 лет! В легкой атлетике побит древний рекорд

24 февраля, 22:46

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Грант Холлоуэй быстрее всех бежит 60 метров с барьерами

Американский легкоатлет Грант Холлоуэй побил мировой рекорд в беге на 60 метров с барьерами в помещении. Это событие произошло на турнире в Мадриде.

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23-летний спортсмен преодолел дистанцию за 7,29 секунды. Предыдущий рекорд (7,30 секунды), принадлежавший британскому легкоатлету Колину Джексону, был установлен в марте 1994 года.

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Ранее мы писали, что Россия продолжает расплачиваться за махинации с допингом. Спортсменов из РФ вообще не будет на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, который пройдет с 5 по 7 марта в польском городе Торунь. Даже в нейтральном статусе!

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легкая атлетика рекорд бег с барьерами
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