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Россия в пролете! Сборную РФ не пустили на чемпионат Европы – официально

24 февраля, 14:23

Олег Люлька Олег Люлька

Континентальное первенство по легкой атлетике в Польше пройдет без единого представителя РФ

Россия продолжает расплачиваться за махинации с допингом. Как стало известно сегодня, спортсменов из РФ вообще не будет на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, который пройдет с 5 по 7 марта в польском городе Торунь. Даже в нейтральном статусе!

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Как сообщила у себя на сайте Всероссийской федерация легкой атлетики (ВФЛА), возможность возвращения нейтрального статуса российским атлетам будет рассмотрена Всемирной ассоциацией не ранее 17-18 марта. Следовательно, на Евро в Польшу представители РФ точно не поедут.

"Мы понимаем всю горечь и разочарование наших атлетов, тренеров и любителей легкой атлетики и просим наших спортсменов вновь набраться терпения и готовиться планомерно к летнему сезону", – опечалены в федерации легкой атлетики РФ

Российская прыгунья в длину Елена Соколова

Российская прыгунья в длину Елена Соколова / Фото: Getty Images

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Напомним, членство России в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства. Отстранение ВФЛА неоднократно продлевалось, в том числе за попытку бывшего руководства федерации во главе с Дмитрием Шляхтиным сфабриковать документы в деле о нарушении антидопинговых правил со стороны прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Прошлым летом россияне выплатили Всемирной ассоциации 5 млн долларов штрафа по делу Лысенко. Несмотря на это, к крупным соревнованиям по легкой атлетике их по-прежнему не допускают.

Напомним, спортсмены РФ из других видов спорта имеют шансы выступать на международной арене, но с запретом на использование флага, гимна и другой национальной символики.

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легкая атлетика Россия допинг Чемпионат Европы
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