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Що виробляють ці ноги! Європа впала перед натиском українських русалок, у яких 8 медалей!

Олена Павлова Олена Павлова
15 травня, 14:25
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15 травня на змаганнях в Будапешті збірна України стала чемпіоном континенту в хайлайте і отримала Кубок кращої команди турніру
Збірна України з синхронного плавання виграла Європу/Фото ukrsynchro
Збірна України з синхронного плавання виграла Європу/Фото ukrsynchro

Фантастично успішним вийшов чемпіонат Європи з водних видів для українських синхроністок. Сьогодні вони завоювали 8-му медаль в Будапешті. Українська збірна стала чемпіоном континенту в хайлайті і отримала Кубок кращої команди турніру. Раніше соло Марти Федини принесло історичну перемогу на Євро.

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У складі золотої команди України на турнірі виступали Марина і Владислава Алексєєви, Марта Федина, Катерина Резник, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко, Єлизавета Яхно, Вероніка Гришко, Ганна Носова. Запасними залишилися Алеся Дерев'янченко і Софія Мацієвська.

В тренді

До турніру в Будапешті на європейських першостях українські синхроністки двічі були кращими в комбінації і один раз – в довільній програмі.

Раніше ми розповідали, що українська чемпіонка створює шедеври не тільки ногами.

А також давали спокусливі фото української зірки водного Євро в Угорщині.

Єлизавета Яхно – тренування вдома в умовах карантину

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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

Рінат Ахметов президент Шахтаря
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