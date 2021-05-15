Що виробляють ці ноги! Європа впала перед натиском українських русалок, у яких 8 медалей!

Фантастично успішним вийшов чемпіонат Європи з водних видів для українських синхроністок. Сьогодні вони завоювали 8-му медаль в Будапешті. Українська збірна стала чемпіоном континенту в хайлайті і отримала Кубок кращої команди турніру. Раніше соло Марти Федини принесло історичну перемогу на Євро.
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У складі золотої команди України на турнірі виступали Марина і Владислава Алексєєви, Марта Федина, Катерина Резник, Анастасія Савчук, Аліна Шинкаренко, Ксенія Сидоренко, Єлизавета Яхно, Вероніка Гришко, Ганна Носова. Запасними залишилися Алеся Дерев'янченко і Софія Мацієвська.
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До турніру в Будапешті на європейських першостях українські синхроністки двічі були кращими в комбінації і один раз – в довільній програмі.
Раніше ми розповідали, що українська чемпіонка створює шедеври не тільки ногами.
А також давали спокусливі фото української зірки водного Євро в Угорщині.