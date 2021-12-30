Чемпіон Росії потрапив до реанімації після зустрічі з конем

17-річний жокей Адель Халілуллін госпіталізований із черепно-мозковою травмою. Юний спортсмен займається кінним спортом в Актюбінську (Татарстан) та є чемпіоном Росії серед юніорів.
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Адель збирався поїхати до Краснодара за новим жеребцем, але перед цим вирішив відвідати коня, з яким виступав донедавна. Але в стайні кінь вдарив хлопця копитом по голові.
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Халіулін зараз перебуває у реанімації – не розмовляє і майже ні на що не реагує, повідомляє Sport24.
Раніше ми писали, що правозахисна організація People for the Ethical Treatment of Animals (Люди за етичне поводження з тваринами) закликала МОК виключити кінний спорт із програми Ігор.
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