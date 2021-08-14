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Через смерть! Кінний спорт погрожують прибрати з Олімпіади

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
14 серпня, 17:55
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Правозахисна організація People for the Ethical Treatment of Animals (Люди за етичне поводження з тваринами) закликала МОК виключити кінний спорт з програми Ігор
Кінний спорт на Іграх-2020 у Токіо
Кінний спорт на Іграх-2020 у Токіо / Фото: Reuters

PETA звернула увагу на низку інцидентів під час Олімпіади в Токіо. Зокрема, одного з коней приспали через травму, отриману на змаганнях. Також під час Ігор дискваліфіковали тренерку німецької збірної з п'ятиборства Кім Райзнер – за грубе поводження з іншим тваринам.

"Олімпійські ігри мають показувати змагання між людьми, а не здатність лякати і травмувати коней, які не хочуть брати участь в змаганнях, але виконують роботу часом ціною власного життя"

"Так само, як Ігри еволюціонували і почали включати в себе сучасні види спорту – такі як скейтбординг, PETA закликає МОК залишити в підручниках історії образливі змагання з кінного спорту", – заявила президент організації "Люди за етичне поводження з тваринами" Інгрід Ньюкірк

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Відзначимо, що змагання з кінного спорту на літніх Олімпіадах вперше з'явилися в Парижі-1900 і з тих пір включалися до програми кожних наступних Ігор, крім Сент-Луїса-1904 і Лондона-1908.

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Нагадаємо, що на недавніх Іграх у Токіо 14-річний кінь Jet Set 22-річного швейцарського жокея Робіна Годеля зазнав травми під час проходження бар'єру в лісосмузі в рамках командного триборства.

Коневі надали екстрену ветеринарну допомогу на трасі, тварину в спеціальній машині швидкої допомоги перевезли в клініку, але травми виявилися несумісними з життям.

За згодою власників і спортсмена коня вирішили приспати.

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32
18
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3
flag Японія ЯпоніяJP
27
14
17
58
4
flag Велика Британія Велика БританіяGB
22
21
22
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5
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28
23
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