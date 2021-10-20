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СЬОГОДНІ Спорт Новини Формули-1

Скажи спасибі Путіну: російську гонщицю не пустили в США на фінальні гонки сезону

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
20 жовтня, 20:47
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Російські спортсмени стають заручниками політики власної держави, через що перед ними закриваються двері в цивілізований світ. Черговою жертвою стала гонщиця Ірина Сидоркова
Ірина Сидоркова не отримала візу в США
Ірина Сидоркова не отримала візу в США / Фото: Twitter

Як відомо, Росія включила США в список "недружніх" країн, через що штатам довелося скоротити до мінімуму кількість персоналу консульської служби.

Читайте також: З Росії побіжать спортсмени після відмови США видавати візи: попередження депутата

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З цієї причини з 1 серпня США перестали надавати консульські послуги в Росії, включаючи видачу віз.

Від політичних розборок постраждала Російська гонщиця Ірина Сидоркова. Спортсменці довелося завершити сезон через те, що її не пустили на дві гонки в США, що залишилися у сезоні.

"Мій сезон завершено. Мені відмовили в візі в США", – написала спортсменка в Twitter.

Сидоркова виступає в жіночій версії Формули-1 W Series. Після шести гонок вона йшла на сьомому місці в загальному заліку.

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Раніше ми писали, що капітана збірної Росії не пустили в США на чемпіонат світу з хокею. Російському нападаючому Івану Мірошниченко відмовили у в'їзді до Сполучених Штатів.

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