Скажи спасибі Путіну: російську гонщицю не пустили в США на фінальні гонки сезону

Російські спортсмени стають заручниками політики власної держави, через що перед ними закриваються двері в цивілізований світ. Черговою жертвою стала гонщиця Ірина Сидоркова

Ірина Сидоркова не отримала візу в США / Фото: Twitter

Як відомо, Росія включила США в список "недружніх" країн, через що штатам довелося скоротити до мінімуму кількість персоналу консульської служби.

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З цієї причини з 1 серпня США перестали надавати консульські послуги в Росії, включаючи видачу віз.

Від політичних розборок постраждала Російська гонщиця Ірина Сидоркова. Спортсменці довелося завершити сезон через те, що її не пустили на дві гонки в США, що залишилися у сезоні.

"Мій сезон завершено. Мені відмовили в візі в США", – написала спортсменка в Twitter.

Сидоркова виступає в жіночій версії Формули-1 W Series. Після шести гонок вона йшла на сьомому місці в загальному заліку.

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Раніше ми писали, що капітана збірної Росії не пустили в США на чемпіонат світу з хокею. Російському нападаючому Івану Мірошниченко відмовили у в'їзді до Сполучених Штатів.